15:25 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Германии проведет встречу со Штайнмайером

В ходе визита Президент Украины Петр Порошенко в Германию, 10 апреля 2018 года, планируется встреча с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Порошенко в Германии проведет встречу со Штайнмайером

Об этом говорится в сообщении на сайте главы правительства.

По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинский президент, 10 апреля посетит Германию. Известно, что там запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Отметим, Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель канцлером.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в столицу.


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