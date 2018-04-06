Порошенко в Германии проведет встречу со Штайнмайером

Об этом говорится в сообщении на сайте главы правительства.

По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинский президент, 10 апреля посетит Германию. Известно, что там запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Отметим, Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель канцлером.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в столицу.