Порошенко в Германии проведет встречу со Штайнмайером

Об этом говорится в сообщении на сайте главы правительства.
По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинский президент, 10 апреля посетит Германию. Известно, что там запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом.
Отметим, Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель канцлером.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в столицу.