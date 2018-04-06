Порошенко собирает коалицию против строительства "Северного потока-2"

Сегодня, 6 апреля Порошенко провел рабочую встречу с делегацией французских парламентариев во главе с Председателем группы дружбы "Франция-Украина" в Национальном собрании Франции Валерией Фор-Мунтян. Президент предложил создать европейское лобби по вопросу противодействия строительства "потока".

Он также отметил позитивное решение отказа от визита делегацией Национального собрания Парламента Франции Крыма и призвал поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Французский представитель преджложил отказаться от простых декларативных заявлений, а начать создавать "группы дружбы" в европейском парламенте с целью противодействия реализации проекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода " Северный поток-2"в обход Украины.