22:36 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко собирает коалицию против строительства "Северного потока-2"

Президент Украины Петр Порошенко просит французское руководство присоединится к сопротивлению строительства "Северного потока-2". Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Порошенко собирает коалицию против строительства

Сегодня, 6 апреля Порошенко провел рабочую встречу с делегацией французских парламентариев во главе с Председателем группы дружбы "Франция-Украина" в Национальном собрании Франции Валерией Фор-Мунтян. Президент предложил создать европейское лобби по вопросу противодействия строительства "потока".

Он также отметил позитивное решение отказа от визита делегацией Национального собрания Парламента Франции Крыма и призвал поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Французский представитель преджложил отказаться от простых декларативных заявлений, а начать создавать "группы дружбы" в европейском парламенте с целью противодействия реализации проекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода " Северный поток-2"в обход Украины.


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