Отчет правительства Рада может заслушать 20 апреля, - Парубий

Об этом в пятницу, 6 апреля, пообещал депутатам глава парламента Андрей Парубий. По окончании сегодняшнего "часа вопросов к правительству" в парламенте Парубий обратился к народным депутатам с вопросом можно ли считать, что состоялся отчет правительства?

На что из зала ответили отрицательно. Тогда глава парламента пообещал, что на следующей пленарной неделе, в пятницу, 20 апреля, Кабмин представит свой отчет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Верховной Раде прошел час вопросов к правительству.

Депутаты сегодня такж планируют в первом чтении рассмотреть изменения в статью 44 закона "О высшем образовании".