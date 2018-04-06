12:15 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Отчет правительства Рада может заслушать 20 апреля, - Парубий

Правительство Владимира Гройсмана может представить свой отчет в Верховной Раде Украины 20 апреля.

Отчет правительства Рада может заслушать 20 апреля, - Парубий

Об этом в пятницу, 6 апреля, пообещал депутатам глава парламента Андрей Парубий. По окончании сегодняшнего "часа вопросов к правительству" в парламенте Парубий обратился к народным депутатам с вопросом можно ли считать, что состоялся отчет правительства?

На что из зала ответили отрицательно. Тогда глава парламента пообещал, что на следующей пленарной неделе, в пятницу, 20 апреля, Кабмин представит свой отчет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Верховной Раде прошел час вопросов к правительству.

Депутаты сегодня такж планируют в первом чтении рассмотреть изменения в статью 44 закона "О высшем образовании".


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