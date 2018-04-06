Новые санкции США могут ввести в отношении десяти россиян уже в пятницу

О них в США могут объявить уже в пятницу, 6 апреля. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного американского чиновника, окончательное решение по числу россиян еще не принято.

Вместе с тем новые ограничительные меры в отношении магнатов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по мнению администрации Белого дома, могут повлиять на людей, приближенных Путину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки заявили, что намерены ввести новые санкции против российских олигархов. Санкции будут введены в соответствии с законом, направленным против вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году.