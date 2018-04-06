08:56 06.04.2018 | Политика | Новости
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Новые санкции США могут ввести в отношении десяти россиян уже в пятницу

Новые санкции против Кремля, которые планирует ввести администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, коснутся от шести до десяти российских олигархов.

Новые санкции США могут ввести в отношении десяти россиян уже в пятницу

О них в США могут объявить уже в пятницу, 6 апреля. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного американского чиновника, окончательное решение по числу россиян еще не принято.

Вместе с тем новые ограничительные меры в отношении магнатов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по мнению администрации Белого дома, могут повлиять на людей, приближенных Путину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки заявили, что намерены ввести новые санкции против российских олигархов. Санкции будут введены в соответствии с законом, направленным против вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году.


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