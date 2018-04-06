Лондон отказался выдать визу племяннице Скрипаля

В официальном уведомлении министерства внутренних дел Британии говорится, что отказ выдачи визы для Виктории Скрипаль не имеет под собой никаких политических мотивов. Последняя неправильно заполнила заявку, а некоторые пункты документа не соответствуют иммиграционным правилам.

Виктория планировала переезд в Лондон, чтобы забрать в Россию дочь Сергея Скрипаля Юлию и вещи погибшего разведчика. Сейчас Юляя Скрипаль не стала разглашать подробности отравления. По ее словам, ситуация в Солсбери есть сбивающей с толку. Она напомнила о необходимости уважать личную жизнь семьи хотя бы на время ее выздоровления.

Девушка не желает покидать территорию Британии и возвращаться в Россию, так как ей может грозить опасность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Россия в ООН обвинила Британию в фабрикации дела Скрипаля.