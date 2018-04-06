20:34 06.04.2018 | Политика | Новости
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Лондон отказался выдать визу племяннице Скрипаля

Великобритания отказала в выдаче въездного документа родственнице бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом передает Reuters.

Лондон отказался выдать визу племяннице Скрипаля

В официальном уведомлении министерства внутренних дел Британии говорится, что отказ выдачи визы для Виктории Скрипаль не имеет под собой никаких политических мотивов. Последняя неправильно заполнила заявку, а некоторые пункты документа не  соответствуют иммиграционным правилам.

Виктория планировала переезд в Лондон, чтобы забрать в Россию дочь Сергея Скрипаля Юлию и вещи погибшего разведчика. Сейчас Юляя Скрипаль не стала разглашать подробности отравления. По ее словам, ситуация в Солсбери есть сбивающей с толку. Она напомнила о необходимости уважать личную жизнь семьи хотя бы на время ее выздоровления. 

Девушка не желает покидать территорию Британии и возвращаться в Россию, так как ей может грозить опасность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Россия в ООН обвинила Британию в фабрикации дела Скрипаля.


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