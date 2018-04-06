Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США - ВИДЕО

Соответствующие заявление она сделала в рамках лекции в Университете Дьюка в штате Северная Каролина.

Как утверждает Хейли, в США долгое время велись политические разговоры о дружбе с Российской Федерацией. К слову, американские власти дошли до единого ответа, что РФ никогда не будет другом США.

"Это не означает, что мы не хотим с ними работать. Мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", - подчеркнула пострпред США.

Кроме того, по словам Хейли, Америка планирует вкладывать большие финансы в развитие вооруженных сил, а также увеличить экспорт энергоносителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новые санкции против Кремля, которые планирует ввести администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, коснутся от шести до десяти российских олигархов.