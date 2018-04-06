09:54 06.04.2018 | Политика | Новости
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Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США - ВИДЕО

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Россия никогда не станет другом для их государства.

Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США - ВИДЕО

Соответствующие заявление она сделала в рамках лекции в Университете Дьюка в штате Северная Каролина.

Как утверждает Хейли, в США долгое время велись политические разговоры о дружбе с Российской Федерацией. К слову, американские власти дошли до единого ответа, что РФ никогда не будет другом США.

"Это не означает, что мы не хотим с ними работать. Мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", - подчеркнула пострпред США.

Кроме того, по словам Хейли, Америка планирует вкладывать большие финансы в развитие вооруженных сил, а также увеличить экспорт энергоносителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новые санкции против Кремля, которые планирует ввести администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, коснутся от шести до десяти российских олигархов.


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