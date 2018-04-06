Европарламент ожидает от Рады правок в законопроект об антикоррупционном суде

По ее словам, антикоррупционный суд является самой важной сферой в любой стране. ЕС беспокоит то, что соответствующий законопроект не рассматривается в Украине и не принимает во внимание все рекомендации Венецианской комиссии.

Поэтому, по мнению Андрикиене, Верховная Рада должна ускорить процесс создания указанного органа.

"Мы бы хотели попросить Верховную Раду принять их во внимание при рассмотрении поправок, а также в целом ускорить процесс принятия этого законопроекта", - добавила представитель Европарламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Администрации президента заявили, что законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.