15:58 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Декларирование для активистов станет шагом назад, - Йованович

Правительству Украины следует пересмотреть, остановить и забыть о законе электронной декларации для активистов. Так заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович. 

Декларирование для активистов станет шагом назад, - Йованович

Об этом сообщает Focus.

Она заверила, что по мнению США, поправки в упомянутом законе затрагивают не только антикоррупционных активистов, но и, в частности, членов наблюдательных советов.

Йованович назвала это поводом для беспокойства государственных предприятий, поскольку те в поисках талантливых руководителей везде, в том числе за границей. Иностранных талантов же вполне может остановить перспектива заполнять декларации и обнародовать свое имущество здесь, в Украине.

Как она добавила, в любом случае декларирование для представителей гражданского общества можно назвать шагом назад.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий распорядился в отношении парламентского комитета по вопросам э-декларирования активистов и борьбы с коррупцией экстренно устроить заседание.

 


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