Декларирование для активистов станет шагом назад, - Йованович

Об этом сообщает Focus.

Она заверила, что по мнению США, поправки в упомянутом законе затрагивают не только антикоррупционных активистов, но и, в частности, членов наблюдательных советов.

Йованович назвала это поводом для беспокойства государственных предприятий, поскольку те в поисках талантливых руководителей везде, в том числе за границей. Иностранных талантов же вполне может остановить перспектива заполнять декларации и обнародовать свое имущество здесь, в Украине.

Как она добавила, в любом случае декларирование для представителей гражданского общества можно назвать шагом назад.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий распорядился в отношении парламентского комитета по вопросам э-декларирования активистов и борьбы с коррупцией экстренно устроить заседание.