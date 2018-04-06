21:12 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков знает как можно завершить конфликт на востоке Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков поделился своими взглядами на варианты завершения войны на Донбассе. Об этом передает пресс-служба профильного министерства.

Аваков знает как можно завершить конфликт на востоке Украины

По его словам, для реализации плана по введению миротворцев на востоке страны необходимо установить не военный, а полицейский контроль на украино-российской границе. Силы МВД - полиция и гвардия будут способствовать скорейшему разрешению конфликта.

Далее уже можно будет говорить о введении миротворческого контингента, который будет разоружать пророссийских наемников. На заключительном этапе в ОРДЛО будет возвращаться украинская администрация, а затем можно будет проводить местные выборы. 

Кроме того, Петр Порошенко, пообещал, что в случае необходимости Украина будет увеличивать свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Португалии поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс


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