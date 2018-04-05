ВРУ направит в ЕС запрет на строительство "Северного потока-2"

Соответствующее постановление №8111 парламент принял на заседании сегодня, пятого апреля.

Согласно документу, реализация "Газпромом" проекта "Северный Поток-2" станет утверждением абсолютной монополии Российской Федерации на газовом рынке Европы.

После этого "Газпром" получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы.

В Раде утверждают, что реализация этого проекта повлечет энергетический кризис, экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы - а затем и планеты в целом.

Постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода" Северный Поток-2" и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира" будет передано кабинету министров, которому поручено безотлагательно провести консультации с Европейской Комиссией относительно недопущения постройки газопровода.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании намерена рассмотреть вопросы национальной безопасности и обороны.