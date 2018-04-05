14:58 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР приняла закон о дипломатической службе

В четверг, 5 апреля, Народные депутаты Украины во втором чтении приняли законпроект о дипломатической службе (№7322). 

ВР приняла закон о дипломатической службе

За соответствующее решение проголосовали 276 избранников.

Сообщается, что данный документ определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части госслужбы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих.

Законопроект также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения. Кроме того, информирует вопросы оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, особенности выплаты заработной платы работникам дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, компенсационные выплаты, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Документ также устанавливает, что должностным лицам дипломатической службы создаются условия для повышения уровня профессиональной компетентности путем профессионального обучения, в том числе совершенствование знания иностранных языков, в соответствующих учебных заведениях в Украине и за рубежом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел России озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта российские дипломатические учреждения на территории Украины.


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