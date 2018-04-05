ВР приняла закон о дипломатической службе

За соответствующее решение проголосовали 276 избранников.

Сообщается, что данный документ определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части госслужбы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих.

Законопроект также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения. Кроме того, информирует вопросы оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, особенности выплаты заработной платы работникам дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, компенсационные выплаты, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Документ также устанавливает, что должностным лицам дипломатической службы создаются условия для повышения уровня профессиональной компетентности путем профессионального обучения, в том числе совершенствование знания иностранных языков, в соответствующих учебных заведениях в Украине и за рубежом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел России озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта российские дипломатические учреждения на территории Украины.