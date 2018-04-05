В Москве украинскому поверенному вручили ноту протеста из-за ареста судна "Норд"

Ведомстве вручило ему ноту протеста в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма. Как сообщают российское издание РИА "Новости", об этом
вчера на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, нота была вручена с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей десяти граждан России.
При этом она заявила, что Москва требует незамедлительно освободить, по ее мнению, незаконно задержанных российских граждан, вернуть "судно его законному владельцу" и не допускать "подобных провокаций в будущем".
Напомним, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель " Норд" под флагом Российской Федерации.
Во время проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.
Как сообщал УРА-Информ, задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.
В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.