22:59 05.04.2018 | Политика | Новости
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Суд в Германии отпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро

Высший земельный суд земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии в четверг, 5 апреля, освободил из-под стражи бывшего лидера испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона.

Суд в Германии отпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро

Он вышел под залог в размере 75 тысяч евро. Как сообщат Deutsche Welle, решение было принято сегодня на заседании.

При этом суд обязал Пучдемона оформить подписку о невыезде. Вместе с тем решение об экстрадиции бывшего лидера Каталонии будет принято исключительно на основании обвинениях в коррупции, выдвинутых Пучдемону испанскими правоохранителями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.


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