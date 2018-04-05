Суд в Германии отпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро

Он вышел под залог в размере 75 тысяч евро. Как сообщат Deutsche Welle, решение было принято сегодня на заседании.

При этом суд обязал Пучдемона оформить подписку о невыезде. Вместе с тем решение об экстрадиции бывшего лидера Каталонии будет принято исключительно на основании обвинениях в коррупции, выдвинутых Пучдемону испанскими правоохранителями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.