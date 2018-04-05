11:33 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стала известна финальная дата получения Украиной боевых комплексов Javelin

Оборонительное оружие типа Javelin появится в Украине до конца 2018 года. Об этом с журналистами поделился министр обороны Украины Степан Полторак.

Стала известна финальная дата получения Украиной боевых комплексов Javelin

По его словам, доставка боевых ракетных комплексов является лишь малой частью того, о чем Киев договорился с Вашингтоном. Американские военные предоставят нам противотанковые ракетные и снайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и боеприпасы к ним.

Полторак утверждает, что доставка Javelin будет осуществлена тогда, когда для этого будут подготовлены обе стороны, сейчас идет стадия переговоров. Вашингтон прекрасно осознает, что агрессивная риторика Москвы с каждым днем становится все сильнее, а потому необходимо стараться "укротить" геополитические амбиции Кремля, особенно за счет территорий чужих государств.

На сегодняшний день украинский оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, скоро аналоги Javelin могут быть протестированы отечественными производителями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромную благодарность президенту США Дональду Трампу за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin нашей стране.


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