Стала известна финальная дата получения Украиной боевых комплексов Javelin

По его словам, доставка боевых ракетных комплексов является лишь малой частью того, о чем Киев договорился с Вашингтоном. Американские военные предоставят нам противотанковые ракетные и снайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и боеприпасы к ним.

Полторак утверждает, что доставка Javelin будет осуществлена тогда, когда для этого будут подготовлены обе стороны, сейчас идет стадия переговоров. Вашингтон прекрасно осознает, что агрессивная риторика Москвы с каждым днем становится все сильнее, а потому необходимо стараться "укротить" геополитические амбиции Кремля, особенно за счет территорий чужих государств.

На сегодняшний день украинский оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, скоро аналоги Javelin могут быть протестированы отечественными производителями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромную благодарность президенту США Дональду Трампу за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin нашей стране.