16:34 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США передадут Украине вооружение для защиты от снайперов

Американские власти намерены в рамках военной помощи передать украинскому государству вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов.

США передадут Украине вооружение для защиты от снайперов

Об этом заявил сенатор Роберт Портман на пресс-конференции в Киеве, 5 апреля. 

Согласноо словам сенатора, Соединенные Штаты Америки собираются предложить снайперский пакет для Украины.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сообщил Портман.

Он также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Луганском направлении террористы открывали огонь из пулеметов и гранатометов по населенным пунктам Новгородское и Малиновое. Было зафиксировано передвижени группы снайперов.


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