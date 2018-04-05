США передадут Украине вооружение для защиты от снайперов

Об этом заявил сенатор Роберт Портман на пресс-конференции в Киеве, 5 апреля.

Согласноо словам сенатора, Соединенные Штаты Америки собираются предложить снайперский пакет для Украины.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сообщил Портман.

Он также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Луганском направлении террористы открывали огонь из пулеметов и гранатометов по населенным пунктам Новгородское и Малиновое. Было зафиксировано передвижени группы снайперов.