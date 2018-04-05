США не будет выводить войска из Сирии

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

В агентстве отметили, что Трамп не собирается немедленно отозвать войска из Сирии и хочет завершить борьбу против террористов ИГИЛ.

Во время заседания Совета по нацбезопасности американский президент не установил конкретное время вывода войск. При этом он призвал другие страны помочь обеспечить стабильность в регионе.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", глава америкаеского государства Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии. По его мнению, победа над террористической группировкой является неизбежной.

Пентагон и Госдепартамент настаивают, что нужны будут длительные усилия США, чтобы обеспечить постоянный характер поражения ИГИЛ.