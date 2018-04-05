10:57 05.04.2018 | Политика | Новости
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США не будет выводить войска из Сирии

Для полной победы террористической группировки «Исламское государство» американские войска должны еще какое-то время оставаться в Сирии. С этим согласился президент США Дональд Трамп, однако он хочет относительно быстрого их выведения.

США не будет выводить войска из Сирии

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

В агентстве отметили, что Трамп не собирается немедленно отозвать войска из Сирии и хочет завершить борьбу против террористов ИГИЛ.

Во время заседания Совета по нацбезопасности американский президент не установил конкретное время вывода войск. При этом он призвал другие страны помочь обеспечить стабильность в регионе.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", глава америкаеского государства Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии. По его мнению, победа над террористической группировкой является неизбежной. 

Пентагон и Госдепартамент настаивают, что нужны будут длительные усилия США, чтобы обеспечить постоянный характер поражения ИГИЛ.


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