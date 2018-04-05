Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности

За законопроект №8068 отдали свои голоса 265 народных депутатов. Вместе с тем представляя законопроект с трибуны парламента секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что документ разрабатывался вместе с экспертами НАТО, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

Его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического Альянса в Украине, - уверен Турчинов. Согласно предложению, озвученному секретарем СНБО, уже в редакции первого чтения в законопроекте учли, что Верховная Рада будет осуществлять контроль за Службой безопасности Украины.

Кроме того, он пояснил, что законом закрепляется четкое распределение полномочий и компетенции органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество управления ресурсами и снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование функций в сфере безопасности.

Законопроект является рамочным и он устанавливает лишь общие очертания системы обеспечения национальной безопасности. В нем не предусмотрен детализированный перечень национальных интересов, что в свою очередь усложняет определение текущих приоритетов в безопасности. Это вопросы предлагается урегулировать на уровне базовых документов стратегического планирования, - пояснил Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля 2018 года в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины и он безотлагательно направляется в профильный комитет для рассмотрения.