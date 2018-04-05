Рада поддержала переименование десантных войск в десантно-штурмовые

Соответствующее решение в четверг, 5 апреля, приняла Верховная Рада Украины. За документ № 7330, поданный президентом Украины Петром Порошенко, проголосовали 236 народных депутатов.

Таким образом, согласно принятому документу, в законы "О Вооруженных силах Украины", "Об обороне Украины" и "О правовом режиме военного положения" вносятся изменения. Как указано в пояснительной записке законопроекта, разработка данного документа Министерством обороны Украины обусловлена событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, "что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ одновременно с ВДВ страны-агрессора".

Учитывая указанное, представляется целесообразным изменить название Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины, - говорится в записке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 21 ноября 2017 года заявил об отходе нашего государства от традиции празднования Дня десантника 2 августа. Привычное 2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в московском военном округе. При чем здесь мы? Москва - не Киев, Украина - не Россия. Начало празднования Дня десантника 21 ноября - это начало украинизации историко-политического календаря взамен навязаного нам советско-российского, - пояснил Порошенко.