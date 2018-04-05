13:56 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада одобрила законопроект об уменьшении количества комитетов – ФОТО

Верховная рада Украины девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, может быть создано не более 20 комитетов.

Рада одобрила законопроект об уменьшении количества комитетов – ФОТО

Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 229 нардепов.

Во время сегодняшнего заседания, парламентарии поддержали законопроект №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной рады Украины и соотношении предметов их ведения по сферам деятельности министерств".

Согласно документу законопроекта предлагается создать не более 20 комитетов в Раде девятого созыва.

В обновленной структуре Верховной рады Украины следующего созыва предлагается предусмотреть меньшее количество комитетов, которые должны четко соотноситься со сферами деятельности министерств.

Главной целью законопроекта является оптимизация работы парламентских комитетов и налаживание действенного сотрудничества парламентских комитетов и профильных министерств на основе совместных предметов ведения, что будет иметь следствием выработку общего видения и внедрение общественно-важных реформ государства в соответствующих отраслях.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой.


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