14:36 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины назвал дату окончания АТО

Глава украинского государства Петр Порошенко рассказал о возможной дате окончания антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Такое заявление лидер страны сделал в Виннице в ходе встречи с региональными представителями СМИ.

Президент Украины назвал дату окончания АТО

По словам президента, война на востоке страны должна закончится в мае. При этом, он отметил, что сейчас Украина перешла к другому формату обороны своей территории. Ведь согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса, будут введены новые эффективные меры с расширением украинских оборонных возможностей. В частности, делается это из-за того, что власти украинского государства видят резкий рост уровня угрозы на Донбассе. 

Напоследок Порошенко добавил, что формат АТО будет переведен в соответствующий военный режим под руководством Сергея Наев. "Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - объяснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский сенатор Роберт Портман заявил, что США выступают за территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России на Донбассе и в аннексированном ею Крыму.


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