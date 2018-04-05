Президент Украины назвал дату окончания АТО

По словам президента, война на востоке страны должна закончится в мае. При этом, он отметил, что сейчас Украина перешла к другому формату обороны своей территории. Ведь согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса, будут введены новые эффективные меры с расширением украинских оборонных возможностей. В частности, делается это из-за того, что власти украинского государства видят резкий рост уровня угрозы на Донбассе.

Напоследок Порошенко добавил, что формат АТО будет переведен в соответствующий военный режим под руководством Сергея Наев. "Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - объяснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский сенатор Роберт Портман заявил, что США выступают за территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России на Донбассе и в аннексированном ею Крыму.