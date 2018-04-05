23:47 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Омелян просит Кабмин уволить главу "Укравтодора" Новака

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян просит Кабинет министров Украины уволить исполняющего обязанности главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомира Новака.

Омелян просит Кабмин уволить главу

Соответствующее представление министр подал еще две недели назад. Как рассказал в четверг, 5 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр, он уже неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального.

У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности, - пояснил Омелян, добавив, что все имеющиеся факты "не позволяют Новаку занимать эту должность".

При этом глава ведомства отметил, что сегодня полиция арестовала двоих сотрудников "Укртрансбезпеки" за взятки.

Напомним, Словомир Новак - бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013 годы).

С 16 октября 2016 года, он исполняет обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Как сообщал УРА-Информ, Славомир Новак ранее заявлял, что в результате второго этапа децентрализации на государственном уровне в ведении агентства останется 30 тысяч километров дорог.


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