Омелян просит Кабмин уволить главу "Укравтодора" Новака

Соответствующее представление министр подал еще две недели назад. Как рассказал в четверг, 5 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр, он уже неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального.

У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности, - пояснил Омелян, добавив, что все имеющиеся факты "не позволяют Новаку занимать эту должность".

При этом глава ведомства отметил, что сегодня полиция арестовала двоих сотрудников "Укртрансбезпеки" за взятки.

Напомним, Словомир Новак - бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013 годы).

С 16 октября 2016 года, он исполняет обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Как сообщал УРА-Информ, Славомир Новак ранее заявлял, что в результате второго этапа децентрализации на государственном уровне в ведении агентства останется 30 тысяч километров дорог.