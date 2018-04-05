12:45 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы надеемся начать процесс введения миротворческой миссии на конца 2018 года, - Полторак

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть введена при условии согласия обеих конфликтующих сторон - России и Украины. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Мы надеемся начать процесс введения миротворческой миссии на конца 2018 года, - Полторак

По его словам, окончательная реализация Минских соглашений может произойти только после того, как миротворцы установят контроль вдоль украино-российской границе на востоке страны. 

Далее начнется процесс инфильтрации российских войск и вооружения на оккупированной территории, ликвидация пророссийских бандформирований и установка украинской администрации. В миротворческой миссии не должны принимать участие представители Москвы, иначе весь процесс деэскалации может превратиться в очередное затягивание войны.

Украина и далее будет продолжать все возможное, чтобы дипломатическим путем вернуть Донбасс и Крым. Пока украинский МИД ведет работу в этом направлении необходимо постоянно укреплять украинскую армию, другого выхода нет, отмечает Полторак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Степан Полторак заявил, что оборонительное оружие типа Javelin появится в Украине до конца 2018 года. 


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