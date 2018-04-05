11:56 05.04.2018 | Политика | Новости
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Грибаускайте рассказала Трампу о смелости украинских солдат

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала американскому лидеру Дональду Трампу о подвигах украинских военных на Донбассе. Об этом передает "Голос Америки".

Грибаускайте рассказала Трампу о смелости украинских солдат

По ее словам, многим военным по всему миру стоит поучиться той героической обороне, которую ведет украинская армия на востоке своей страны. Ей противостоит намного более сильный враг, который, к тому же, использует гибридные методы ведения боевых действий, что в разы усложняет и затягивает конфликт.

"Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - отмечает Грибаускайте.

Глава Литвы также поделилась с Трампом своим бейспокойсвом по поводу строительства "Северного потока-2". Европейские страну должны понимать, что любые международные сделки и соглашения с Россией, как показала практика, могут в считанные часы превратиться в бумажную формальность. То же самое может произойти и с "потоком", Европе не стоит обманываться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина предложила пути противодействия полной реализации проекта " Северный поток-2".


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