10:57 05.04.2018 | Политика | Новости
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Французский парламент хочет сократить количество народных избранников

Французское правительство решило отправить в "продолжительный отпуск" депутатов двух палат парламента. Об этом передает Le Monde.

Французский парламент хочет сократить количество народных избранников

По словам премьер-министра страны Эдуарда Филиппа, государственная реформа в сфере представительских институций начала обсуждаться еще в 2017 году, когда нынешний президент Франции Макрон только начинал свою каденцию.

Сам проект сокращения численности членов двух палат планируют представить Совету министров 9 мая. Разработкой реформы долгое время занималась команда Макрона, так что сенаторы смогут его увидеть до конца мая месяца.

Планируется перевести на другие вакансии 30 процентов народных представителей.  А до парламентских выборов 2022 не менее 15 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе. СМИ уже успели назвать эту реформу "амбициями де Голля", о которых грезит Макрон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во Франции с сентября 2019 года все дети с трех лет будут посещать детские сады в обязательном порядке. 


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