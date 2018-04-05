Франция опять подняла демонстрационные транспаранты - ФОТО

Сотрудники железнодорожных служб вышли на первую волну протестов совместно с различными профсоюзами. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы.

На данный момент в стачке участвует почти половина работников госкомпании. На линию выходит в среднем лишь каждая пятая электричка, движение поездов дальнего следования TGV осуществляется с еще более сильными перебоями.

Сегодня, 5 апреля рейсы между городами стали ходить чаще, а вот с международными поездками ситуация остается прежней. Поезда Eurostar, курсирующих между Лондоном и Парижем, используются только на 75 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Франции стартовала протестная компания железнодорожников.