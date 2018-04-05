09:15 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в четверг займутся вопросами безопасности

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 5 апреля, намерена рассмотреть вопросы национальной безопасности и обороны.

Депутаты в четверг займутся вопросами безопасности

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. В первом чтении народные депутат также рассмотрят изменения в некоторые законы, которые касаются обороны, уточнение вопросов военной службы по контракту, а также изменения в законы относительно прохождения службы в военном резерве на особый период и относительно выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащих из числа иностранцев или лиц без гражданства.

Кроме того, сегодня могут включить в повестку дня законопроект о национальной безопасности Украины и проект постановления об обращении к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream 2. Парламент также сегодня может ратифицировать торговое соглашение с Таиландом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.


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