12:30 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Заседание рабочих подгрупп началось в Минске

В столице Белорусии рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегюлированию дел в Донбассе уже собрались и начали проводить заседание.

Заседание рабочих подгрупп началось в Минске

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Как информирует МИД Белорусии в Twitter, в Минске длится деловая встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с целью провести дискуссии, во время которых планируется затронуть вопрос касательно освобождения заложников.

Известно, что Украина заявила о готовности вывезти обратно в Россию 23 гражданина РФ, пребывающих в украинских тюрьмах, в обмен на заложников из Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.


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