Заседание рабочих подгрупп началось в Минске

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Как информирует МИД Белорусии в Twitter, в Минске длится деловая встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с целью провести дискуссии, во время которых планируется затронуть вопрос касательно освобождения заложников.

Известно, что Украина заявила о готовности вывезти обратно в Россию 23 гражданина РФ, пребывающих в украинских тюрьмах, в обмен на заложников из Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.