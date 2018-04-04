17:30 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину прибудут американские специалисты Береговой охраны, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о запланированном майском прибытии в государство группы экспертов Береговой охраны Соединенных Штатов Америки.

В Украину прибудут американские специалисты Береговой охраны, - Порошенко

Об этом сообщил глава государства во время церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГСЧС.

Как заявил Порошенко, в данный момент Министерство обороны Украины проводит окончание и утверждение проекта контракта с американской стороной касательно одержания патрульных катеров Islands.

Он добавил, что в начале мая Украине нанесет визит группа профессионалов Береговой охраны США для конкретной детализации, принятии решения о целесообразности и, вероятно, официального утверждения указанного контракта. 

В частности, обусловлена бесплатно только сама передача катеров. Подготовка, транспортировка, дополнительное оборудование будут происходить за счет  бюджета Украины. По предварительным данным, сумма составит более 10 млн долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", осенью 2018 года в белорусском городе Гомеле запланирована встреча лидеров государств Украины и Беларуссии - Петра Порошенка и Александра Лукашенка.


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