14:50 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине уверены о причастности России к акции с польским флагом

Киевская ситуация с вандализмом в сторону символа Польши, устроенная на этой неделе под посольством Польши, была умышленной российской провокацией.

В Украине уверены о причастности России к акции с польским флагом

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь при общении с прессой.

По его словам, это откровенная, глупая, никому не нужная провокация, обеспеченная российскими спецслужбами. Он подчеркнул ,что среди украинских радикальных элементов нет антипольских позиций, кроме как сил, пропангандирующих украинскую позицию и соблюдения прав украинцев в ​​Польше, но они действуют не так.

Бондарь отметил,что согласно показаниям расследований СБУ, во Львове в Киеве много таких акций, умышленно устроенных за плату спецслужб РФ.

Он добавил, что МИД осуждает этот поступок и что есть понимание ситуации со стороны Польши. Как заявил Бондарь за основу нужно взять регулирование вопроса безопасности правоохранительными органами, чтобы в таких случаях немедленно реагировала охрана посольства. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине под польским посольством в Киеве во вторник, 2 апреля, сожгли польский флаг, после чего заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.


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