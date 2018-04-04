В Украине уверены о причастности России к акции с польским флагом

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь при общении с прессой.

По его словам, это откровенная, глупая, никому не нужная провокация, обеспеченная российскими спецслужбами. Он подчеркнул ,что среди украинских радикальных элементов нет антипольских позиций, кроме как сил, пропангандирующих украинскую позицию и соблюдения прав украинцев в ​​Польше, но они действуют не так.

Бондарь отметил,что согласно показаниям расследований СБУ, во Львове в Киеве много таких акций, умышленно устроенных за плату спецслужб РФ.

Он добавил, что МИД осуждает этот поступок и что есть понимание ситуации со стороны Польши. Как заявил Бондарь за основу нужно взять регулирование вопроса безопасности правоохранительными органами, чтобы в таких случаях немедленно реагировала охрана посольства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине под польским посольством в Киеве во вторник, 2 апреля, сожгли польский флаг, после чего заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.