18:30 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина прекратила лишь 44 соглашения Россией

Между Украиной и Российской Федерацией на сегодня расторгнут в общей сумме сохраняется 451 договоренность, а расторгнуто было только 44.

Украина прекратила лишь 44 соглашения Россией

Об этом сообщила прессе председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Ганна Гопко.

Как сообщила Гопко, по данным, предоставленным МИД Украины, 451 международное соглашение, которые было подписано до начала российской агрессии, остается в силе.

Как информируют в МИД, до апреля 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом только 44 сделок. В частности прекращено одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений.

По словам Головко, ссылаясь на действующее законодательство, сил одного МИД для утверждения решения о необходимости расторжения той или иной договоренности недостаточно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Кремль пользуется войнами на Украине и в Сирии для испытания гибридных военных технологий, таких как фейковые новости, скоординированные с бомбами и пулями.


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