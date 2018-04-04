ЦИК зарегистрировала Зварыча депутатов от БПП

Как сказано в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК, постановлением от 15 марта 2018 года досрочно прекращено полномочия народного депутата Валерия Пацкана. Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Романа Зварыча.

Он также включен к избирательного списке партии "БПП" под № 82. Сейчас он беспартийный.

Напомним, Валерий Пацкан сложил депутатские полномочия после того, как 15 марта 2018 года был назначен председателем Счетной палаты Украины.

Роман Зварыч - народный депутат с третьего по шестой созывы. Также он был седьмым, а потом девятым по счету министром юстиции в независимой Украине.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада назначила Валерия Пацкана председателем Счетной палаты Украины. За соответствующее решение проголосовали 309 народных депутатов.