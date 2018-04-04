Супрун уходить в отставку не собирается

Она заверила, что получила звонок поддержки от премьер-министра Владимира Гройсмана. Как пояснил в среду, 4 апреля, журналистам перед началом заседания Кабинета министров исполняющая обязанности министра, она и ее команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины.

Я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали, - сказала Супрун, добавив, что это лучшая реклама того, что реформа идет в правильном направлении.

Она также отметила, что продолжит оставаться в должности и высказала уверенность, что ситуация с решением комитета не будет иметь скорого продолжения.

Напомним, Ульяна Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и исполняющим обязанности министра 1 августа 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения во вторник, 3 апреля, рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Автор соответствующего проекта член комитета и депутат от Оппозиционного блока Игорь Шурма. Он напомнил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.