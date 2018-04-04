Россия созвала Совбез ООН

Это связано с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об ютом в среду, 4 апреля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Москва по указанию российского правительства требовала созвать открытое заседания Совбеза по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери.

Как ожидается, заседание Совета Безопасности пройдет в четверг в девять часов вечера по киевскому времени.

Напомним, британские специалисты не смогли установить страну происхождения вещества Новичок, использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил глава химической лаборатории в Портон-Даун Гарри Ейткенхед. По его словам, вывод о связи России и Новичка основан на данных британской разведки.

Как сообщал УРА-Информ, британский премьер Тереза Мэй возложила вину за отравление на Россию и объявила о мерах против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Об аналогичных шагах заявили еще более 20 западных стран. Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает.