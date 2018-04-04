12:55 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада утвердила законопроект о жилье студентов из оккупированных территорий

Верховная рада Украина в ходе сегодняшнего пленарного заседания, 4 апреля, приняла законопроект №6142 о внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по защите жилищных прав студентов.

Рада утвердила законопроект о жилье студентов из оккупированных территорий

Соответствующая информация размещена на официальном портале парламента. За соответствующий законопроект проголосовали 167 нардепов.

Согласно документу законопроекта, предоставляется возможность для студентов, которые получали определенный образовательно-квалификационный уровень зарегистрироваться в этом же органе по адресу заброшенного места жительства и получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Также, для тех студентов, которые получают определенный образовательно-квалификационный уровень и имеют регистрацию месту проживания в общежитиях, предусмотрено, что эти общежития являются таким местом временного проживания. Но только при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг в течение шести месяцев - с момента окончания соответствующего учебного заведения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председател Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой.


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