Рада утвердила законопроект о жилье студентов из оккупированных территорий

Соответствующая информация размещена на официальном портале парламента. За соответствующий законопроект проголосовали 167 нардепов.

Согласно документу законопроекта, предоставляется возможность для студентов, которые получали определенный образовательно-квалификационный уровень зарегистрироваться в этом же органе по адресу заброшенного места жительства и получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Также, для тех студентов, которые получают определенный образовательно-квалификационный уровень и имеют регистрацию месту проживания в общежитиях, предусмотрено, что эти общежития являются таким местом временного проживания. Но только при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг в течение шести месяцев - с момента окончания соответствующего учебного заведения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председател Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой.