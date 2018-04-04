Профильный комитет в среду заслушает отчет МИД по договорной базе Украины с Россией

Комитет хочет услышать о договорно-правовой базе с Российской Федерацией. Как рассказала журналистам председатель комитета по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, представители министерства представят инвентаризацию договорно-правовой базы с Российской Федерацией.

Послушаем, что нужно денонсировать, заслушаем МИД и услышим о состоянии дел, - пояснила политик. При этом Гопко высказала мнение, что высылка украинских дипломатов из России не приведет к существенным негативным последствиям.

У нас и так были сведены к минимуму наши дипломатические каналы. Нет послов, ни РФ тут, ни Украины там, - отметила она, добавив, что уже всем понятно, что вопрос об освобождении граждан Украины из заложников - сейчас в руках Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.