00:30 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет в среду заслушает отчет МИД по договорной базе Украины с Россией

В среду, 4 апреля, комитет Верховной Рады по иностранным делам заслушает отчет Министерства иностранных дел Украины.

Профильный комитет в среду заслушает отчет МИД по договорной базе Украины с Россией

Комитет хочет услышать о договорно-правовой базе с Российской Федерацией. Как рассказала журналистам председатель комитета по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, представители министерства представят инвентаризацию договорно-правовой базы с Российской Федерацией.

Послушаем, что нужно денонсировать, заслушаем МИД и услышим о состоянии дел, - пояснила политик. При этом Гопко высказала мнение, что высылка украинских дипломатов из России не приведет к существенным негативным последствиям.

У нас и так были сведены к минимуму наши дипломатические каналы. Нет послов, ни РФ тут, ни Украины там, - отметила она, добавив, что уже всем понятно, что вопрос об освобождении граждан Украины из заложников - сейчас в руках Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.


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