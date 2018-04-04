Профильный комитет рекомендовал депутатам принять президентский законопроект о нацбезопасности

Комитет рекомендует народным депутатам рассмотреть документ уже завтра. Об этом в среду, 4 аперля, на своейц страничке в Facebook сообщила народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, комитет и принял постановление, которое предоставляет возможность парламенту уже завтра рассмотреть законопроект президента Украины. Правку о правовом стате СБУ и осуществлении парламентского контроля над правоохранительными органами со специальными полномочиями под стенограмму будет вносить докладчик от имени главы государства как субъекта законодательной инициативы во время заседания в четверг, - добавила политик.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, ранее глава парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект "О национальной безопасности" в четверг, 5 апреля.