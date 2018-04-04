21:15 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет рекомендовал депутатам принять президентский законопроект о нацбезопасности

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел президентский законопроект о нацбезопасности.

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять президентский законопроект о нацбезопасности

Комитет рекомендует народным депутатам рассмотреть документ уже завтра. Об этом в среду, 4 аперля, на своейц страничке в Facebook сообщила народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, комитет и принял постановление, которое предоставляет возможность парламенту уже завтра рассмотреть законопроект президента Украины. Правку о правовом стате СБУ и осуществлении парламентского контроля над правоохранительными органами со специальными полномочиями под стенограмму будет вносить докладчик от имени главы государства как субъекта законодательной инициативы во время заседания в четверг, - добавила политик.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, ранее глава парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект "О национальной безопасности" в четверг, 5 апреля.


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