Кабмин принял новый финансовый план "Энергоатома" с увеличением прибыли

Об этом сообщает сайт ведомства, публикуя соответствующее решение.

Изменения плана связаны с постановлением НКРЭКУ от 28 декабря 2017, которым утвердили рост объемов производства энергии и корректировка инвестиционной программы "Энергоатома".

Так, себестоимость сбыта "Энергоатома" предполагается на уровне 37,973 млрд гривен, что на 6,05% больше, чем в предыдущем варианте, валовая прибыль составит более 5,5 млрд гривен. Доход без налогов налогов, процентов и амортизации (EBITDA) планируется в сумме 10,4 млрд гривен, что на 7,33%, больше чем предыдущем плане.

В частности, финансовый план предусмотрен по тарифу 54,03 коп/кВт в час. Объемы отпуска энергии на оптовый рынок рассчитан на уровне 79,02 млрд кВт в час, когда в предыдущем финплане на три млрд кВт в час меньше. Теперь число прибыли составит 45,05 млрд гривен, что на три млрд гривен или на 7,3% больше ранее утвержденного показателя на 2018 год.

Помимо этого, финплан "Энергоатома" рассчитан на уплату налогов и обязательных платежей в государственный бюджет на общую сумму10,4 млрд гривен. Также будут реализовываться приоритетные проекты по капитальному строительству на общую сумму более семи млрд гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководство Ровенской атомной электростанции приостановило работу блока №2.