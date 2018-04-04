14:25 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Португалия поддерживает введение миротворцев на Донбасс

Правительство Португалии поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Португалия поддерживает введение миротворцев на Донбасс

Об этом сегодня, 4 апреля, на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По словам украинского министра, в ходе встречи активно обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

"Мы получили полную поддержку идеи введения миссии на основе стандартов, существующих в ООН", - сказал Полторак.

Добавим, контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по мере необходимости Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческий миссиях ООН в ряде регионов мира.


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