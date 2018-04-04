14:32 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100190462:test

На заседании министров СНГ все еще ожидают Украину

В Минске 6 апреля состоиться заседание совета министров иностранных дел стран СНГ, в котором от Украины ждут подтверждения относительно участия. 

На заседании министров СНГ все еще ожидают Украину

Об этом сообщает обнародованный ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

Он расценил уровень собрания высоким в любом случае, поскольку в нем участвуют министры семи стран таких, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, естественно, Беларусь..

По словам Мирончика, Азербайджан и Туркменистан будут представлять заместители глав Министерства иностранных дел, а Молдову представит ее дипломат в Беларуси.

Он добавил, что еще не получено подтверждения от Украины и что на заседании ее ожидают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", между Украиной и Беларусью продолжает поднимать уровень торговых отношений.


Поделиться
Читайте также:
 
Проблема заработных плат шахтеров решена Португалия поддерживает введение миротворцев на Донбасс Выход украинской сельхозпродукции на европейский рынок - ВИДЕО В российском детском торговом центре пожар, есть пострадавшие
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив