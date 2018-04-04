На заседании министров СНГ все еще ожидают Украину

Об этом сообщает обнародованный ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

Он расценил уровень собрания высоким в любом случае, поскольку в нем участвуют министры семи стран таких, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, естественно, Беларусь..

По словам Мирончика, Азербайджан и Туркменистан будут представлять заместители глав Министерства иностранных дел, а Молдову представит ее дипломат в Беларуси.

Он добавил, что еще не получено подтверждения от Украины и что на заседании ее ожидают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", между Украиной и Беларусью продолжает поднимать уровень торговых отношений.