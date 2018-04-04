12:18 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100190439:test

Луценко назначил новых прокуроров по делу активиста Бубенчика

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал комментарий по поводу подозрений к активисту Майдана Ивану Бубенчику в умышленном убийстве двух полицейских в феврале 2014 года, подчеркнув, что считает неправильным расценку поступков подозреваемого.

Луценко назначил новых прокуроров по делу активиста Бубенчика

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Луценко, действия участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований С.Горбатюка, расценили неправильно.

Глп\авный прокурор сказал, что после совещания он решил поменять группу прокуроров по этому пункту расследований ситуаций на Майдане. Группой будет руководить заместитель Луценко Анжела Стрижевская.

Как он сообщил, на протяжении дня ждет от заместителя конкретного объективного вывода о расценке  поступков Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определении его статуса в производстве и наказание, которую можно применить к нему.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко изменил подследственность дела руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.


Поделиться
Читайте также:
 
Google посвятил дудл-картинку Майе Энджелоу Адвокаты сорвали 11 заседаний по делу Януковича Известный карикатурист высмеял Трампа и Путина - ФОТО В Киеве на Борщаговке в супермаркете избили и ограбили мужчину - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив