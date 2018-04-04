Луценко назначил новых прокуроров по делу активиста Бубенчика

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Луценко, действия участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований С.Горбатюка, расценили неправильно.

Глп\авный прокурор сказал, что после совещания он решил поменять группу прокуроров по этому пункту расследований ситуаций на Майдане. Группой будет руководить заместитель Луценко Анжела Стрижевская.

Как он сообщил, на протяжении дня ждет от заместителя конкретного объективного вывода о расценке поступков Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определении его статуса в производстве и наказание, которую можно применить к нему.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко изменил подследственность дела руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.