09:32 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутат в среду намерены ратифицировать соглашения с Польшей и Румынией в оборонной сфере

Верховная Рада Украины в среду, 4 апреля, на заседании планируют ратифицировать соглашения с Польшей и Румынией в оборонной сфере.

Депутат в среду намерены ратифицировать соглашения с Польшей и Румынией в оборонной сфере

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Так, согласно информации, депутаты сегодня в первом чтении рассмотрит изменения в закон о мерах на период проведения АТО относительно особенностей оформления документов, а также в закон о переселенцах относительно защиты жилищных прав студентов.

После этого запланирована ратификация соглашения, затем на сегодняшнем заседании народные депутаты планируют заслушать заместителя генерального прокурора Украины, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на пленарное заседание Верховной Рады в среду, четвертого апреля, депутаты вызвали директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом в зале парламента заявил глава ВР Андрей Парубий. По его словам соответствующее предложение было предложено фракцией парламента. Этот вопрос уже поставили на голосование. Известно, что за это решение проголосовали 247 депутатов из 150 необходимых голосов.


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