14:55 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Чиновники, которые не оснастят школы новыми технологиями будут уволены, - Гройсман – ФОТО

Председатель Кабинета министров Украины Владимир Гройсман грозиться увольнять чиновников, которые не будут тратить деньги на новые технологии для образования детей.

Чиновники, которые не оснастят школы новыми технологиями будут уволены, - Гройсман – ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам главы правительства, если будут замечены случаи кражи денег, которые направлены на новые технологии для образования детей. В том случае, если останутся старые решения, будет очень серьезный разговор с правительством.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины закрепил решение о выделении почти одного млрд гривен в рамках программы "Новая украинская школа" с целью обеспечить  хорошее и достойное образование.

Указано, что решение принято для закрепления плана распределения субвенции из государственного бюджета местным структоурам на обеспечение доступного начального образования.


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