Чиновники, которые не оснастят школы новыми технологиями будут уволены, - Гройсман – ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам главы правительства, если будут замечены случаи кражи денег, которые направлены на новые технологии для образования детей. В том случае, если останутся старые решения, будет очень серьезный разговор с правительством.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины закрепил решение о выделении почти одного млрд гривен в рамках программы "Новая украинская школа" с целью обеспечить хорошее и достойное образование.

Указано, что решение принято для закрепления плана распределения субвенции из государственного бюджета местным структоурам на обеспечение доступного начального образования.