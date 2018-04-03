Российские дипломаты покинули Молдову

Отмечается, что сотрудники посольства России в Молдове, которым были предоставлены семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну.

При этом в дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.

Ранее сообщалось, что Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании, присоединившись, таким образом, к аналогичному шагу ряда государств Европы и мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.