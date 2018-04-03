12:31 03.04.2018 | Политика | Новости
100190300:test

В США поблагодарили Чехию за выдачу российского хакера

Белый дом от лица Соединенных Штатов Америки выразил благодарность руководству Чехии за выдачу американским службам гражданина Российской Федерации Евгения Никулина, который обвиняется в хакерских атаках.

В США поблагодарили Чехию за выдачу российского хакера

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Америка благодарна Чехии за выдачу хакера, потому что он, вероятно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring и должен быть наказан.

Как заявила Сандерс, привлечение преступников к ответственности есть необходимый пункт поддержания стабильности сети Интернет и безопасности основных ценностей государства.

Власти Чехии передали россиянина Евгения Никулина в ночь на 30 марта.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенный Штатах Америки группа хакеров украла у клиентов магазинов данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт.


Поделиться
Читайте также:
 
Цены на нефть снова меняются Пучдемон не согласен с решением суда Всего за сутки 12,5 тыс. пациентов выбрали семейного врача - ФОТО Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив