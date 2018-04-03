В США поблагодарили Чехию за выдачу российского хакера

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Америка благодарна Чехии за выдачу хакера, потому что он, вероятно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring и должен быть наказан.

Как заявила Сандерс, привлечение преступников к ответственности есть необходимый пункт поддержания стабильности сети Интернет и безопасности основных ценностей государства.

Власти Чехии передали россиянина Евгения Никулина в ночь на 30 марта.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенный Штатах Америки группа хакеров украла у клиентов магазинов данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт.