09:57 03.04.2018 | Политика | Новости
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В Малайзии ввели уголовную ответственность за фейковые новости

Парламент Малайзии принял закон за распространение фейковых новостей, которым предусматривается лишение свободы сроком до шести лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа.

В Малайзии ввели уголовную ответственность за фейковые новости

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующий документ распространяется на электронные издания и соцсети, которые распространяют новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми.

Также такие действия будут пресекаться и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

Известно, что закон ввели незадолго до парламентских выборов, которые пройдут не позднее, чем в июне. Новый закон критикует оппозиция, заявляя, что он нарушает принципы свободы слова.

В правительстве добавили, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, потому что рассмотрением дел по ним будет заниматься отдельный независимый суд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", видеохостинговая компания YouTube планирует бороться с  конспирологическими видео. Таким образом популярный сервис хочет обезопасить пользователей от влияния подобного контента с помощью "Википедии".


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