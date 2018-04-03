В Малайзии ввели уголовную ответственность за фейковые новости

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующий документ распространяется на электронные издания и соцсети, которые распространяют новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми.

Также такие действия будут пресекаться и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

Известно, что закон ввели незадолго до парламентских выборов, которые пройдут не позднее, чем в июне. Новый закон критикует оппозиция, заявляя, что он нарушает принципы свободы слова.

В правительстве добавили, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, потому что рассмотрением дел по ним будет заниматься отдельный независимый суд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", видеохостинговая компания YouTube планирует бороться с конспирологическими видео. Таким образом популярный сервис хочет обезопасить пользователей от влияния подобного контента с помощью "Википедии".