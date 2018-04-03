В Греции неизвестный хотел убить иранских дипломатов

По предварительной информации, задержанным оказался столичный 47-летний житель. Во время допроса он признался, что готовил теракт у здания иранского консульства, планировалось организовать автомобиль со взрывчаткой.

Он же был инициатором поджога посольства Ирана, который произошел несколько недель назад. Преступник признался, что это он пытался зарезать послов ножем, однако последние окадали злоумышленнику отпор и он вынужден был скрыться.

Иранские амбассадоры были ранены, их госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Виновнику дела грозит срок лишения свободы от 15 и более лет, материалы следствия передали прокурору районного суда в Афинах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Нацполиции рассказали подробности аварии с российским дипломатом.