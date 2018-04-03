16:46 03.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина предлагает пути противодействия полной реализации проекта "Северный поток-2"

Европе необходимо усилить санкции в отношении России и начать "подтягивать" развивающиеся страны к рыночным стандартам ЕС. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Украина предлагает пути противодействия полной реализации проекта

В официальном уведомлении украинского МИДа говорится, что завершение строительства "Северного потока-2" может полностью подорвать суверенитет некоторых европейских государств. Необходимо четко понимать, что прагматизм диверсификации каналов покупки газа принесет странам-реципиентам намного больше пользы, нежели вреда.

Ведь Россия уже не раз демонстрировала свое безразличие или полное отрицание к выполнению международных договоренностей. Сейчас Украина делает и будет делать все возможное на двустороннем и многостороннем уровнях с целью доведения своей позиции до европейских лидеров.

Отдельно стоит включить в третий энергетический пакет ЕС новые меры, которые позволят развивающимся странам переходить на рыночные стандарты ЕС в сфере торговли газом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко жестко раскритиковал сторонников " Северного потока - 2".


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