Украина предлагает пути противодействия полной реализации проекта "Северный поток-2"

В официальном уведомлении украинского МИДа говорится, что завершение строительства "Северного потока-2" может полностью подорвать суверенитет некоторых европейских государств. Необходимо четко понимать, что прагматизм диверсификации каналов покупки газа принесет странам-реципиентам намного больше пользы, нежели вреда.

Ведь Россия уже не раз демонстрировала свое безразличие или полное отрицание к выполнению международных договоренностей. Сейчас Украина делает и будет делать все возможное на двустороннем и многостороннем уровнях с целью доведения своей позиции до европейских лидеров.

Отдельно стоит включить в третий энергетический пакет ЕС новые меры, которые позволят развивающимся странам переходить на рыночные стандарты ЕС в сфере торговли газом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко жестко раскритиковал сторонников " Северного потока - 2".