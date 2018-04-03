11:14 03.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп назначил нового помошника для Мнучина

Президент США Дональд Трамп определился с должностью "правой руки" министра финансов США. Об этом передает Reuters.

Трамп назначил нового помошника для Мнучина

Сообщается, что на вакантное кресло претендует бывший банкир банка Morgan Stanley, который ранее был президентом международной инвестиционной фирмы - Джастин Музинич. Он ранее уже занимал должность заместителя министра финансов и проявил себя успешно на этом посту.

Благодаря его инициативам и реформам в стране удалось сократить налоги и создать новые рабочие места для американцев. Сейчас в Белом Доме начался весенний "ротационный сезон". Трамп принялся менять и назначать новых людей на государственные должности. 

Ранее глава государства определился с главой министерства ветеранов. Им стал личный врача адмирала Ронни Джексона, который сменит на этом посту Дэвида Шулкина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Америки Дональд Трамп во время очередного телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил опонненту встретиться в Белом доме. 


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