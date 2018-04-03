Трамп назначил нового помошника для Мнучина

Сообщается, что на вакантное кресло претендует бывший банкир банка Morgan Stanley, который ранее был президентом международной инвестиционной фирмы - Джастин Музинич. Он ранее уже занимал должность заместителя министра финансов и проявил себя успешно на этом посту.

Благодаря его инициативам и реформам в стране удалось сократить налоги и создать новые рабочие места для американцев. Сейчас в Белом Доме начался весенний "ротационный сезон". Трамп принялся менять и назначать новых людей на государственные должности.

Ранее глава государства определился с главой министерства ветеранов. Им стал личный врача адмирала Ронни Джексона, который сменит на этом посту Дэвида Шулкина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Америки Дональд Трамп во время очередного телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил опонненту встретиться в Белом доме.