12:40 03.04.2018 | Политика | Новости
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США усилили военное присутствие в Японии

ВВС США переправили пять боевых самолетов CV-22 Osprey в Японию. Об этом передает Kyodo.

США усилили военное присутствие в Японии

Сообащется, что пять боевых единиц будет размещены на авиабазе Токие и будут использоваться для провдения учений в регионе АТР. Конвертопланы CV-22 Osprey будут участвовать в совместных морских операциях с армией Южной Кореи.

Модель этого вида воздушного транпорта может принимать участие как доставке пехоты, так и перевозках больших грузов.

Далее транспорт будет переправлен на базу в Йокото, а в Токие доставят еще 5 таких же аналогов. Для обслуживания подобного трнспорта прибудет около 100 человек, которые будут заниматься обучением местных военных пользованием и управлением конвертопланами. 

До конца 2018 года будет развернуто 450 членов экипажа для 10 конвертопланов Osprey. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные сухопутные и морские учения.


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