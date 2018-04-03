США усилили военное присутствие в Японии

Сообащется, что пять боевых единиц будет размещены на авиабазе Токие и будут использоваться для провдения учений в регионе АТР. Конвертопланы CV-22 Osprey будут участвовать в совместных морских операциях с армией Южной Кореи.

Модель этого вида воздушного транпорта может принимать участие как доставке пехоты, так и перевозках больших грузов.

Далее транспорт будет переправлен на базу в Йокото, а в Токие доставят еще 5 таких же аналогов. Для обслуживания подобного трнспорта прибудет около 100 человек, которые будут заниматься обучением местных военных пользованием и управлением конвертопланами.

До конца 2018 года будет развернуто 450 членов экипажа для 10 конвертопланов Osprey.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные сухопутные и морские учения.