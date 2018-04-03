Пучдемон не согласен с решением суда

Отмечается, что гласной причиной для отмены решения суда защита политика указала, что бунт "предполагает насилие", призывов к которому, по мнению Пудчемона не было.

Так, апелляция была подана еще 28 марта. На этот раз причиной отмены решения Верховного суда Испании защита Пучдемона указала, что бунт опять-таки "предполагает насилие", которого не было во время референдума со стороны экс-главы Каталонии.

Адвокат бывшего президента добавил, что зарегистрированные случаи применения насилия были "изолированными эпизодами", которые не позволяют говорить о разжигании бунта.

Добавим, в Испании наказание за подстрекательство к бунту подразумевает лишение свободы сроком до 30 лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон готов возглавить Женералитет находясь за пределами страны. Отставной глава каталонского парламента утверждает, что он и его приближенные министры готовы работать на благо испанского народа и жителей Каталонии, никто из них не самоустранялся.